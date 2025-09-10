The Swiss voice in the world since 1935

El OIEA podrá inspeccionar todas las instalaciones nucleares en Irán, también las atacadas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Viena, 10 sep (EFE).- Rafael Grossi, el director general del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, confirmó este miércoles que tras la firma anoche de un acuerdo con Irán sus expertos podrán inspeccionar todas las instalaciones nucleares en la República Islámica, incluyendo aquellas atacadas por Israel y EEUU en junio pasado.

En un discurso ante la Junta de Gobernadores del OIEA, reunida esta semana en Viena, el diplomático argentino explicó que el documento técnico firmado en El Cairo el lunes «ofrece una comprensión clara de los procedimientos de inspección, notificación y su implementación».

Según especificó Grossi, el acuerdo «abarca todas las instalaciones y dependencias (nucleares) en Irán, y también contempla la obligación de informar sobre todas las instalaciones atacadas, incluyendo el material nuclear presente en ellas». EFE

jk/lab

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR