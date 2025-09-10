El OIEA podrá inspeccionar todas las instalaciones nucleares en Irán, también las atacadas
Viena, 10 sep (EFE).- Rafael Grossi, el director general del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, confirmó este miércoles que tras la firma anoche de un acuerdo con Irán sus expertos podrán inspeccionar todas las instalaciones nucleares en la República Islámica, incluyendo aquellas atacadas por Israel y EEUU en junio pasado.
En un discurso ante la Junta de Gobernadores del OIEA, reunida esta semana en Viena, el diplomático argentino explicó que el documento técnico firmado en El Cairo el lunes «ofrece una comprensión clara de los procedimientos de inspección, notificación y su implementación».
Según especificó Grossi, el acuerdo «abarca todas las instalaciones y dependencias (nucleares) en Irán, y también contempla la obligación de informar sobre todas las instalaciones atacadas, incluyendo el material nuclear presente en ellas». EFE
jk/lab
(vídeo)