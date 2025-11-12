El OIEA reclama inspecciones urgentes en Irán tras la guerra de junio

afp_tickers

1 minuto

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pidió a Irán que le permita verificar sus inventarios de materiales nucleares «lo antes posible», en particular sus reservas de uranio altamente enriquecido, según un informe confidencial consultado por AFP el miércoles.

El organismo afirma haber perdido la continuidad del conocimiento sobre los inventarios previamente declarados desde la guerra de 12 días -iniciada el 13 de junio tras un ataque de Israel contra Irán-, y considera «crucial» poder verificar dichos inventarios «lo antes posible para disipar sus preocupaciones», según el documento.

El organismo de control nuclear de la ONU recordó que, al 13 de junio, fecha que marca el inicio del conflicto, el total de las reservas iraníes de uranio enriquecido al 60% —nivel cercano al 90% necesario para fabricar un arma nuclear— ascendía a 440,9 kg, lo que representa un aumento de 32,3 kg con respecto al 17 de mayo.

Esta cantidad, que el OIEA no pudo verificar en los últimos meses, constituye «una fuente de seria preocupación y una cuestión de cumplimiento del acuerdo de salvaguardias» del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), al que Irán está adherido desde 1970.

kym-oaa/mab/mb