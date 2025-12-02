El olímpico dominicano Yeral Núñez triunfa en los 400 metros vallas de los Bolivarianos

Lima, 1 dic (EFE).- El atleta dominicano Yeral Núñez, que representó al país caribeño en las olimpiadas de París 2024, triunfó este lunes en la prueba de los 400 metros vallas de los Juegos Bolivarianos, donde se llevó la medalla de oro con un tiempo de 50,81 segundos.

En segundo lugar, con una marca de 51,53 segundos, ganó la medalla de plata el colombiano Sebastián Mosquera, mientras que el bronce se lo quedó el ecuatoriano Ian Pata, con un tiempo de 51,62 segundos.

Así, Núñez dio a la República Dominicana su cuarto oro en estos Juegos Bolivarianos, donde la delegación del país caribeño acumula un total de 28 medallas, al haber logrado también 8 de plata y 16 de bronce.

Hasta este lunes el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 212 metales, de los cuales 85 son oros; le sigue Venezuela con 172 medallas, de ellas 59 oros; y Perú, con 156 preseas, entre ellas 45 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera cita del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028. EFE

