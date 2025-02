El oleoducto bombardeado por Ucrania en el mar Negro continúa operando

Astaná, 21 feb (EFE).- El oleoducto que desemboca en el mar Negro y que recientemente bombardeó Ucrania sigue funcionando sin interrupciones, informó este viernes Tengizchevroil, empresa encargada de bombear el petróleo desde su nacimiento en la región kazaja de Tengiz.

«La extracción de crudo por parte de la empresa Tengizchevroi y su suministro al Consorcio del Oleoducto del Caspio continúa ininterrumpidamente», respondió la petrolera.

El pasado miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin, sugirió que la Unión Europea, contra sus propios intereses estaba detrás del ataque, ya que «ese tipo de ataques son imposibles sin reconocimiento espacial y Ucrania recibe datos de alta precisión de satélites espaciales sobre objetivos que pueden ser atacados sólo a manos de sus aliados occidentales».

«Si lo analizamos desde un punto de vista puramente formal, parece algún tipo de acción coordinada. Pero no me lo quiero creer. Es una coincidencia. Es solo que los europeos siguen su propio camino y no prestan atención a lo que está sucediendo», añadió.

Siete drones ucranianos impactaron el 17 de febrero contra la estación Kropótskinskaya, a 200 kilómetros al sur de la ciudad rusa de Rostov del Don, la mayor instalación de bombeo del oleoducto que desemboca en el mar Negro.

La distribuidora energética rusa Transneft estimó la reducción del suministro de petróleo a través de este canal mientras duren las reparaciones de hasta un 30 por ciento.

A través de esta tubería, de 1.551 kilómetros de longitud, fluye el 80 por ciento de la exportación de petróleo de Kazajistán, mientras para Rusia representa un 15 por ciento.

En 2024 el oleoducto transportó más de 63 millones de toneladas de petróleo.EFE

