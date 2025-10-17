El Olimpia, del uruguayo Eduardo Espinel, buscará ampliar su dominio en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 17 oct (EFE).- El Olimpia, último campeón, buscará consolidar el liderato del torneo Apertura de Honduras cuando visite al Juticalpa, en uno de los partidos de la decimoquinta jornada, que arranca este sábado con tres encuentros.

Bajo la dirección del uruguayo Eduardo Espinel, Olimpia llega como líder con 28 puntos, producto de ocho triunfos, cuatro empates y una derrota.

El equipo capitalino atraviesa un buen momento futbolístico y pretende mantenerse firme en la cima de la tabla, cuando faltan apenas cuatro fechas para cerrar las vueltas regulares.

Su rival, Juticalpa, séptimo con 16 unidades, intentará aprovechar su condición de local para frenar al campeón y seguir en la pelea por un cupo a la liguilla.

La jornada sabatina se abrirá con el duelo entre el Génesis y el Marathón, equipo comandado por el argentino Pablo Lavallén, que se mantiene como principal perseguidor del líder.

El Marathón ocupa el segundo lugar con 24 puntos, a cuatro del Olimpia, y saldrá decidido a ganar como visitante para mantener la presión en la parte alta de la tabla. Génesis, por su parte, intentará hacer valer su localía para escalar posiciones y acercarse a la zona de clasificación.

Otro de los encuentros sabatinos enfrentará a la Universidad Pedagógica contra el Platense, en un duelo directo entre equipos que buscan asegurar su lugar entre los seis mejores.

Los universitarios suman 16 puntos y marchan en el octavo puesto, mientras que el Platense, que regresó a la primera división tras la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), es sexto con 18 unidades.

La jornada del sábado cerrará con el juego entre Real España y Choloma, que en junio pasado ascendió a la primera división del fútbol hondureño.

La Máquina del Real España, dirigida por el costarricense Jeaustin Campos, ocupa el cuarto lugar con 19 puntos, y buscará reencontrarse con la victoria ante su afición en el estadio Morazán.

Choloma, penúltimo con diez unidades, ha tenido un torneo complicado y necesita puntuar para alejarse de la novena casilla.

El domingo la jornada se completará con el partido entre Motagua y Olancho, en el estadio José de la Paz Herrera de Tegucigalpa.

Las ‘Aguilas’ del Motagua, comandadas por el español Javier López, se ubican en el quinto lugar con 19 puntos y buscan una victoria que les mantenga en la lucha por los primeros puestos del torneo. Olancho ocupa la tercera posición con 21. EFE

