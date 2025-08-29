El Olimpia aspira a conservar liderato y el invictos en una jornada de clásicos

The Swiss voice in the world since 1935

Tegucigalpa, 29 ago (EFE).- El Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, buscará conservar el liderato y su condición de único invicto del torneo hondureño Apertura, en la séptima jornada, que se iniciará el sábado y tendrá dos clásicos.

El primer clásico, el sábado, será precisamente entre el visitante Olimpia, que es líder con catorce puntos, y Marathón, del argentino Pablo Lavallén, que es su escolta más cercano con once.

Los dirigidos por Lavallén apostarán por darle alcance a los de Espinel, que son invictos con cuatro triunfos y dos empates.

El Olimpia viene de ser primero, también invicto, en el grupo D de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, pasando a cuartos de final con tres triunfos y un empate.

En el segundo partido del sábado, el Génesis, penúltimo en la tabla del Apertura con tres unidades, recibirá al Victoria, último, con cero. Ambos clubes tienen un partido menos.

El domingo, Motagua, con el español Javier López como timonel, será anfitrión del Real España, del costarricense Jeaustin Campos, en el segundo clásico de la jornada.

El Motagua llega a su sexto juego del Apertura, en el que compiten once equipos, situado en la octava casilla, con cuatro enteros, en tanto que el Real España ocupa la quinta, con diez, en seis partidos.

Ambos clubes también vienen de sellar su boleto a cuartos de final en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, el Motagua como líder del grupo C, y el Real España, como segundo, en el B.

El Juticalpa, cuarto en la clasificación con once puntos, recibirá al Universidad Pedagógica, séptimo, con siete.

La jornada se completará con el juego entre Platense, que ocupa la sexta posición con nueve enteros, y el Choloma, en la novena, con cuatro.

El Olancho, tercero en el Apertura con once unidades, tendrá descanso. EFE

