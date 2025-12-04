The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El operador italiano Sparkle amplía su red en Chile y mejora la conectividad con EE.UU.

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 4 dic (EFE).- La compañía Sparkle, operador internacional del Grupo TIM (Telecom Italia) y uno de los principales en cables submarinos, anunció este jueves la apertura de un nuevo Punto de Presencia (PoP) en Santiago de Chile, para ampliar su red en el país y mejorar la conectividad con Estados Unidos.

La nueva infraestructura se suma a los nodos ya activos en Santiago y Valparaíso para «ofrecer una mayor diversificación y redundancia a los clientes locales y reforzar aún más la conectividad en Sudamérica».

Según explicó la compañía, el nuevo nodo se situará en el centro de datos Ascenty, «un hub de vanguardia y en rápido crecimiento» y permitirá «un acceso seguro y escalable a la Gran Internet», explicó la compañía en el comunicado.

Además, gracias al cable submarino Curie, que conecta directamente Chile con California, Sparkle ofrece conexiones de altísima velocidad y latencia mínima hacia Estados Unidos.

La combinación con otras redes terrestres y submarinas, entre ellas las llamadas «autopistas digitales» Monet, Seabras-1 y próximamente Manta en el Atlántico, garantiza rutas diversificadas entre Sudamérica y Norteamérica, para una redundancia completa.

Con esta expansión, Sparkle eleva a 54 el número total de puntos de presencia en América, distribuidos entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela.

El pasado abril, Telecom Italia (TIM) firmó un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia y la compañía Retelit para la venta de su filial de cableado Sparkle por un valor de 700 millones de euros.EFE

csv/sam/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR