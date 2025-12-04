El operador italiano Sparkle amplía su red en Chile y mejora la conectividad con EE.UU.

2 minutos

Roma, 4 dic (EFE).- La compañía Sparkle, operador internacional del Grupo TIM (Telecom Italia) y uno de los principales en cables submarinos, anunció este jueves la apertura de un nuevo Punto de Presencia (PoP) en Santiago de Chile, para ampliar su red en el país y mejorar la conectividad con Estados Unidos.

La nueva infraestructura se suma a los nodos ya activos en Santiago y Valparaíso para «ofrecer una mayor diversificación y redundancia a los clientes locales y reforzar aún más la conectividad en Sudamérica».

Según explicó la compañía, el nuevo nodo se situará en el centro de datos Ascenty, «un hub de vanguardia y en rápido crecimiento» y permitirá «un acceso seguro y escalable a la Gran Internet», explicó la compañía en el comunicado.

Además, gracias al cable submarino Curie, que conecta directamente Chile con California, Sparkle ofrece conexiones de altísima velocidad y latencia mínima hacia Estados Unidos.

La combinación con otras redes terrestres y submarinas, entre ellas las llamadas «autopistas digitales» Monet, Seabras-1 y próximamente Manta en el Atlántico, garantiza rutas diversificadas entre Sudamérica y Norteamérica, para una redundancia completa.

Con esta expansión, Sparkle eleva a 54 el número total de puntos de presencia en América, distribuidos entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela.

El pasado abril, Telecom Italia (TIM) firmó un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia y la compañía Retelit para la venta de su filial de cableado Sparkle por un valor de 700 millones de euros.EFE

