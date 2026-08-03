El opositor al Kremlin Borís Nadezhdin abandona Rusia y reaparece en París

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Moscú, 3 ago (EFE).- El exaspirante presidencial ruso Borís Nadezhdin, opositor a la guerra de Ucrania, publicó este lunes un vídeo desde París en el que asegura que próximamente decidirá «cómo seguir adelante», después de ser declarado extremista en Rusia.

«Hay buenas noticias: estoy vivo y libre. Lamentablemente, de momento no estoy en Rusia. Ahora necesito evaluar mi situación y decidir cómo seguir adelante. Escribiré sobre mis planes más adelante», comunicó el político en su canal de Telegram con la Torre Eiffel de fondo.

El político, activo desde los años noventa, suspendió su campaña electoral para las elecciones legislativas de septiembre tras ser condenado a mediados de julio por extremismo, lo que le inhabilita como candidato independiente.

Como ocurriera con otros candidatos liberales, el motivo de la inhabilitación fue una imagen del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, que figuraba en un enlace colgado por el acusado en sus redes sociales.

Nadezhdin, de 63 años, negó su culpabilidad, aduciendo, entre otras cosas, que una vez muerto, las autoridades debían haber retirado a Navalni de la lista de extremistas y terroristas.

La Comisión Electoral Central ya le impidió en 2024 enfrentarse al presidente ruso, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales, en las que éste fue reelegido por otros seis años de mandato.

Entonces, el motivo fueron los supuestos defectos de forma en las firmas recabadas por el aspirante.EFE

mos/jlp

(vídeo)