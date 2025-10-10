El opositor Borges: el Nobel de la Paz prueba que el liderazgo moral vence a dictaduras

1 minuto

Madrid, 10 oct (EFE).- El venezolano Julio Borges, exiliado en España, dijo este viernes que el «merecido» Nobel de la Paz 2025, concedido a la opositora María Corina Machado, «deja en claro que las dictaduras siempre se vencen por el liderazgo moral, por la fuerza de unos ideales y unos valores».

En declaraciones a EFE, añadió que el premio «fortalece la lucha» de todo el pueblo venezolano, y apuntó que la democracia y las libertades están cada vez más cerca.

«Hoy, el contraste entre una María Corina Machado acompañada de Edmundo González y el pueblo venezolano y el mundo libre, frente a un Nicolás Maduro -contrapuso- microscópico, corrompido y con toda una cantidad de aliados internacionales contrarios a la democracia y Occidente, es un mensaje muy claro de que el cambio en Venezuela es irreversible».

Y la repercusión mundial de ese cambio será «para beneficio de los derechos humanos y la democracia en todas partes del mundo», concluyó Borges, que fue presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) ente 2017 y 2018.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, justificó el premio de la Paz para Machado por la «incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia». EFE

