El opositor Capriles dice que crisis de servicios públicos sigue empeorando en Venezuela

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Caracas, 20 mar (EFE).- El diputado opositor Henrique Capriles afirmó este viernes que la crisis de los servicios públicos sigue empeorando en Venezuela, luego de denunciar la falla eléctrica en al menos siete estados del país y «miles de comunidades sin agua».

A través de su cuenta en X, exigió atender esta crisis y cesar el «abandono, improvisación y falta de inversión» que consideró existe en el país, donde «no hay calidad de vida posible» por la fallas de los servicios públicos.

«Nadie está pidiendo lujos. Se pide lo básico: servicios públicos que funcionen y soluciones reales. Venezuela tiene con qué. Falta que las prioridades estén en la gente y se demuestre voluntad política», indicó el también dos veces candidato a la Presidencia.

Usuarios en X reportaron apagones masivos en distintos estados del occidente de Venezuela desde la madrugada de este viernes, sin que hasta el momento el Ministerio de Energía Eléctrica o la estatal Corpoelec hayan ofrecido información sobre este hecho.

Venezuela enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.

El miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica en sustitución del general Jorge Márquez Monsalve, como parte de una nueva ronda de cambios en el gabinete tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Rodríguez destacó en Telegram que Alcalá es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar -una de las principales casas de estudio del país- y «especialista de proyectos eléctricos».

El nuevo ministro tendrá la responsabilidad de seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional, señaló la mandataria.

El Parlamento -dominado por el chavismo- aprobó una reforma de Hidrocarburos, y actualmente debate una reforma de minería para abrir ambos sectores al capital extranjero y privado, y para esto es clave el fortalecimiento de la industria eléctrica, un servicio que ha tenido fallas masivas durante años.

El apagón masivo de marzo de 2019 fue una de las crisis más graves del sector y duró varios días continuos. EFE

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