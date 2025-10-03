The Swiss voice in the world since 1935
El opositor cubano Ferrer acepta el exilio, pero no como parte de una negociación con EEUU

La Habana, 3 oct (EFE).- El opositor cubano José Daniel Ferrer está dispuesto a marcharse al exilio, pero no acepta que el Gobierno cubano utilice su salida en una «vergonzosa» negociación más amplia con Estados Unidos, confirmaron a EFE este viernes dos fuentes cercanas al disidente.

Su hermana Ana Belkis Ferrer publicó en redes sociales una carta manuscrita del opositor encarcelado en la que asegura que las autoridades cubanas quieren que «haga declaraciones o que pida a la embajada de EE. UU. y a la iglesia católica que inicien un diálogo».

«José Daniel Ferrer aceptó el destierro, pero aún no sabemos si se va a concretar porque la dictadura quiere obtener beneficios y José Daniel no va a acceder a ninguna negociación», explicó a EFE la hermana del opositor. EFE

