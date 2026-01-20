El opositor cubano Ferrer cree que EEUU aplicará la «fórmula» de Venezuela con la isla

2 minutos

La Habana, 20 ene (EFE).- El líder opositor cubano en el exilio José Daniel Ferrer aseguró este martes que ve viable que Estados Unidos aplique en la isla una «fórmula parecida a la de Venezuela», en la que La Habana se mueva «según le dicte» Washington.

Ferrer señaló que, «en el caso cubano», cree que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría forzar una «transición» en la que el Ejecutivo cubano «no tenga otra opción, como no la tiene (la presidenta encargada de Venezuela) Delcy Rodríguez, de moverse según les dicte Estados Unidos».

El fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), quien se exilió en 2025 a Miami (EE.UU.), respondió así una pregunta de EFE durante la presentación en línea del Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba de la ONG Prisoners Defenders.

Sobre la decisión de Trump de mantener el apoyo a Rodríguez, Ferrer añadió que «sigue creyendo» que el plan de Washington va a «a llevar a la vuelta de la democracia a Venezuela».

Trump ha asegurado que la presidenta encargada del país suramericano es «una persona fantástica».

En ese mismo tono, el Gobierno estadounidense ha reiterado que la líder opositora María Corina Machado, quien le regaló al republicano la semana pasada su medalla por el Premio Nobel de la Paz tras visitar la Casa Blanca, no cuenta con los apoyos internos suficientes, si bien este martes dijo que podría «involucrarla de alguna manera» .

Asimismo, Washington ha subrayado que Caracas «ha cumplido de momento con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos».

Rodríguez juró como presidenta encargada tras la captura por parte de Estados Unidos del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el pasado día 3.

Durante su breve mandato, la chavista ha subrayado que la respuesta a los ataques norteamericanos en su territorio «será en el ámbito de la diplomacia».

El Gobierno interino venezolano, que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

«Los cubanos vamos a poder protagonizar el cambio sin necesidad de que Estados Unidos sea quien lo produzca. Pero, de no suceder, si me ponen a escoger entre la Cuba actual (…) y una acción quirúrgica de mínimo acceso para sacar del poder a esa tiranía (…), entonces me voy por la segunda opción», señaló Ferrer. EFE

jce/psh