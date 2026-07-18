El opositor cubano Otero Alcántara fue liberado y viaja a EE.UU.

Compartir

1 minuto

La Habana, 18 jul (EFE).- El artista y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara vuela este sábado desde La Habana hacia EE.UU., tras la aprobación la víspera del permiso parole humanitario y haber cumplido en la isla una condena de cinco años de cárcel, informaron hoy allegados al preso político.

“Después de cinco años de injusto encarcelamiento, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido finalmente liberado, aunque a cambio de su salida definitiva de la isla”, informó la activista Anamely Ramos en redes sociales.

Otero Alcántara salió del aeropuerto José Martí de La Habana (oeste), a las 16:05 hora local (20:05 GMT), en un vuelo La Habana-Miami de la aerolínea estadounidense American Airlines, luego de permanecer en paradero desconocido desde el 7 de julio, dos días antes de cumplirse el plazo de su condena. EFE

cdg/gpv