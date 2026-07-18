El opositor cubano Otero Alcántara fue liberado y viaja a EE.UU.

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La Habana, 18 jul (EFE).- El artista y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara vuela este sábado desde La Habana hacia EE.UU., tras la aprobación la víspera del permiso parole humanitario y haber cumplido en la isla una condena de cinco años de cárcel, informaron hoy allegados al preso político.

“Después de cinco años de injusto encarcelamiento, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido finalmente liberado, aunque a cambio de su salida definitiva de la isla”, indicó la activista Anamely Ramos en redes sociales.

Otero Alcántara salió del aeropuerto José Martí de La Habana (oeste), a las 16:05 hora local (20:05 GMT), en un vuelo Habana-Miami de la aerolínea estadounidense American Airlines, luego de permanecer en paradero desconocido desde el 7 de julio, dos días antes de cumplirse el plazo de su condena.

Ramos señaló que este mismo sábado “al llegar a Miami, su primer deseo es visitar la Ermita de la Caridad” (Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba) y “dejar una ofrenda de acción de gracias”.

“Trae consigo desde Cuba una virgen rota. Como estamos muchos de nosotros. Como está Cuba. Es un gesto que invita a reunir los fragmentos, a recomponer lo que ha sido quebrado y a creer que todavía es posible sanar”, apuntó la activista.

Indicó, asimismo, que en los días siguientes Otero Alcántara “tiene previstos varios encuentros con la prensa y, poco a poco, espera reunirse con las organizaciones, amigos y personas que quieran recibirlo.”

“Llega con el deseo de conocer el espacio físico, pero también el espacio humano y simbólico del exilio. Quiere escuchar, aprender, compartir lo vivido durante estos años y conversar sobre el futuro de Cuba y sobre la manera en que podemos seguir imaginándolo y construyéndolo entre todos”, detalló el comunicado de Ramos.

Denunció por otro lado, que “detrás quedan cientos de presos políticos y un pueblo entero atravesando quizás el peor momento de su historia».

«Él no lo olvida y nosotros tampoco”, dijo la activista.

La víspera, Ramos había recordado en otro comunicado en redes sociales que, desde comienzos de 2023, Otero Alcántara «aceptó el exilio como única vía para poder continuar con su labor como artista y activista, después de haber soportado toda la represión que ha recaído sobre él».

El líder del movimiento crítico San Isidro, de 38 años, y considerado un preso de conciencia por la ONG Amnistía Internacional, cumplió una condena de cinco años en el penal de Guanajay (oeste de Cuba), por los delitos de «desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado».

Al respecto, Ramos señaló en la nota de esta jornada que “durante este tiempo permaneció recluido en una prisión de máxima seguridad, en un intento por silenciar su liderazgo cívico y político”.

“La prisión lo privó de desarrollar plenamente su obra y sus proyectos, pero, sobre todo, de compartir la vida con las personas que ama”, sentenció Ramos.

Otero Alcántara fue apresado el 11 de julio de 2021, cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales de esa jornada, las mayores en décadas en Cuba. EFE

cdg/gpv

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