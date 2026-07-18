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El opositor Otero Alcántara llega a Miami tras su liberación en Cuba

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Miami (EE.UU.), 18 jul (EFE).- El artista plástico y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara llegó este sábado a Miami tras recuperar la libertad en la isla y recibir un amparo migratorio de Estados Unidos, después de cinco años encarcelado en Cuba.

El opositor, detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales, las mayores en décadas en Cuba, llegó esta tarde al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de La Habana en un vuelo comercial.

La víspera, la activista Anamely Ramos aseguró que el Gobierno de Estados Unidos otorgó un permiso migratorio humanitario (‘parole’) a Otero Alcántara, de 38 años, quien siempre negó los cargos por los que fue condenado.

Ramos señaló que este mismo sábado «al llegar a Miami, su primer deseo es visitar la Ermita de la Caridad» (Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba) y «dejar una ofrenda de acción de gracias». EFE

ims/gpv

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