El opositor Otero Alcántara llega a Miami tras su liberación en Cuba

Compartir

2 minutos

Miami (EE.UU.), 18 jul (EFE).- El artista plástico y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara llegó este sábado a Miami tras recuperar la libertad en la isla y recibir un amparo migratorio de Estados Unidos, después de cinco años encarcelado en Cuba.

El opositor, detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales, las mayores en décadas en Cuba, llegó esta tarde al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de La Habana en un vuelo comercial.

La víspera, la activista Anamely Ramos aseguró que el Gobierno de Estados Unidos otorgó un permiso migratorio humanitario (‘parole’) a Otero Alcántara, de 38 años, quien siempre negó los cargos por los que fue condenado.

Ramos señaló que este mismo sábado «al llegar a Miami, su primer deseo es visitar la Ermita de la Caridad» (Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba) y «dejar una ofrenda de acción de gracias».

Según Ramos, Otero Alcántara obtuvo el beneficio migratorio en EE.UU. porque desde 2023 había aceptado el exilio como la única alternativa para recuperar su libertad y continuar su labor como artista y activista.

Otero Alcántara, considerado un preso de conciencia por la ONG Amnistía Internacional (AI), fue retirado la semana pasada del penal de Guanajay (oeste de Cuba) dos días antes de que cumpliera su condena por los delitos de «desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado».

El pasado 9 de julio, el preso político y líder del movimiento disidente San Isidro, se comunicó por primera vez desde que salió de la prisión a través «un teléfono móvil de la Seguridad del Estado de Cuba», según refirió la activista Ramos, quien señaló que para entonces desconocían su paradero. EFE

ims/gpv