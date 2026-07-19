El opositor ruso Borís Nadezhdin suspende su campaña electoral tras condena por extremismo

Compartir

2 minutos

Moscú, 19 jul (EFE).- El opositor ruso Borís Nadezhdin, que aspiraba a lograr un acta de diputado en las elecciones legislativas de septiembre, anunció este domingo que suspende su campaña electoral tras ser condenado el pasado viernes por extremismo.

«Me cierran la boca, me echan de la política, me hacen la vida imposible. Todo el mundo me ataca: el Ministerio de Justicia me declara agente extranjero; el Ministerio del Interior y los tribunales me acusan de propaganda de extremismo», escribió en su canal de Telegram.

Añadió que, además, las autoridades le han prohibido abandonar el país y le han declarado en bancarrota debido a las deudas acumuladas con Hacienda.

Nadezhdin recordó que al ser declarado culpable de extremismo no puede presentarse a los comicios a la Duma o cámara de diputados, al igual que ocurre con su actividad política opositora.

«Espero que sea sólo algo provisional», precisó.

Por todo ello, aseguró que no puede poner en riesgo a aquellos que le han apoyado y han participado en la campaña de recogida de firmas en las últimas semanas.

«No entregaremos las firmas a la comisión electoral», admitió y expresó su confianza en seguir «con vida y en libertad».

Al mismo tiempo, aseguró que «mientras haya en Rusia gente como vosotros siempre habrá esperanza», afirmó.

Nadezhdin, que pide el fin de la guerra en Ucrania y la alternancia en el Kremlin, fue declarado culpable de extremismo el viernes por un tribunal de la región de Moscú, lo que le inhabilita como candidato independiente.

Como ocurriera con otros candidatos liberales, el motivo de la inhabilitación fue una imagen del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, que figuraba en un enlace colgado por el acusado en sus redes sociales.

Nadezhdin tendrá que pagar una multa de 1.000 rublos (unos 13 dólares), la menor pena contemplada por ese artículo del código administrativo, ya que podía haber recibido 15 días de arresto.

La Comisión Electoral Central ya le impidió en 2024 enfrentarse al presidente ruso, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales, en las que éste fue reelegido por otros seis años de mandato. Entonces, el motivo fueron los supuestos defectos de forma en las firmas recabadas por el aspirante.EFE

mos/ajs