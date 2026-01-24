El opositor ugandés Bobi Wine denuncia que militares agredieron a su familia en su casa

Nairobi, 24 ene (EFE).- El líder de la oposición de Uganda, el cantante Bobi Wine (cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi), que está en paradero desconocido tras las polémicas elecciones de este 15 de enero, denunció que militares invadieron la pasada noche su casa en la capital, Kampala, y agredieron a su familia.

«Un grupo de soldados enmascarados y armados acaba de irrumpir en nuestra casa y golpear a mi familia», afirmó Bobi Wine, jefe del partido Plataforma de Unidad Nacional (NUP, en inglés), en su cuenta de la red social X a última hora del viernes.

«Han aislado a mi esposa, Barbie Kyagulanyi, sola. ¡Sus intenciones son inciertas!», agregó el líder opositor.

En un vídeo publicado en X por el hijo mayor del político, Solomon Kampala, acompañado del mensaje «Actualmente, hay militares en nuestro complejo en casa», se puede ver a soldados armados invadiendo la residencia de Bobi Wine.

«¿Qué quieren en nuestro complejo? ¿Qué es lo que quieren en nuestro complejo?», pregunta en el vídeo la esposa del líder opositor a los intrusos, que aparecen deambulando por la propiedad.

El incidente ocurrió después de que el jefe de las Fuerzas de Defensa de Uganda, general Muhoozi Kainerugaba, afirmara esta semana que reza para que el Ejército mate a Bobi Wine, tras las recientes elecciones que dieron el triunfo a su padre, el presidente Yoweri Museveni.

En mensajes publicados en la madrugada del lunes al martes pasados, Kainerugaba dio al líder opositor «exactamente 48 horas para entregarse a la Policía».

«Si no lo hace -advirtió-, lo consideraremos un rebelde y actuaremos en consecuencia».

Bobi Wine permanece escondido para proteger su vida, después de que el Ejército ya rodease su casa e impidiese cualquier movimiento de sus familiares el pasado día 16, cuando logró escapar del asedio.

Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, obtuvo el 71,65 % de los votos en las elecciones presidenciales del pasado día 15, logrando así un séptimo mandato, según los datos de la Comisión Electoral.

Bobi Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 % de los sufragios.

Pero el líder opositor rechazó estos resultados y denunció un «fraude masivo» en las elecciones, celebradas en medio de un apagón de internet y tras meses de represión de la disidencia.

Kainerugaba aseguró este viernes que las fuerzas de seguridad detuvieron a unos 2.000 simpatizantes de la oposición y mataron a «30 terroristas de NUP» tras las elecciones del 15 de enero pasado, si bien EFE no pudo verificar esas cifras de manera independiente. EFE

