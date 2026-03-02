El opositor venezolano González Urrutia deberá guardar reposo unos días por una dolencia de cadera

afp_tickers

1 minuto

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, padece una dolencia de cadera que le obligará a guardar reposo los próximos días, según informó este lunes su equipo en las redes sociales.

El excandidato presidencial, de 76 años, «atraviesa una dolencia en la cadera por la que está recibiendo atención médica. Siguiendo indicaciones profesionales, guardará reposo durante los próximos días», de acuerdo con un breve comunicado publicado por su oficina.

González Urrutía, que reside en Madrid desde septiembre de 2024, se mantiene «atento a los asuntos del país» y retomará las actividades cuando tenga autorización médica, agregó la nota.

Antiguo diplomático, González Urrutia fue el rival de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, a las que no pudo presentarse la líder opositora María Corina Machado por haber sido inhabilitada.

La autoridad electoral proclamó a Maduro ganador de los comicios con el 52% de los votos, pero sin publicar el escrutinio detallado, como manda la ley. Estos resultados no fueron reconocidos por varios países y la oposición asegura que González Urrutia ganó con 70% de los sufragios.

Con una orden de arresto emitida por las autoridades venezolanas, el excandidato salió de su país en septiembre de 2024 y se exilió en España, donde viven decenas de miles de venezolanos.

bur-rs/an