The Swiss voice in the world since 1935

El optimismo de los mercados parece «desconectado» de las incertidumbres económicas, según un estudio

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los mercados bursátiles repuntaron notoriamente en los últimos meses, especialmente en Estados Unidos, hasta el punto que parecen «desconectados» de las incertidumbres económicas, afirmó este lunes el Banco de Pagos Internacionales (BPI). 

El mercado estadounidense ha recuperado rápidamente sus pérdidas desde la agitación causada por el anuncio de los aranceles de Estados Unidos a principios de abril, señaló la institución internacional, conocida por ser el banco central de los grandes emisores monetarios.

Las perspectivas de un recorte de las tasas de interés y de un superávit fiscal en Estados Unidos y en Alemania atizaron el optimismo de los inversores, destacó el BPI en su informe trimestral.

Pero este apetito por los activos de riesgo parece estar en contradicción con las inquietudes macroeconómicas y los temores de un rebrote inflacionario, estimó la entidad. 

«La aparente desconexión entre la incertidumbre persistente y el optimismo del mercado plantea interrogantes sobre qué fue lo que impulsó la recuperación», afirmó el BRI. 

El banco, que tiene sede en Basilea, en Suiza, advirtió que algunos bancos centrales pueden verse confrontados a decisiones «complejas» debido a los aranceles, ya que algunos emisores no podrán «estabilizar simultáneamente» la inflación y el crecimiento. 

Los autores del estudio apuntaron que en la práctica las repercusiones de los gravámenes comerciales son difíciles de evaluar y estimaron que podrían tener un impacto notable en Estados Unidos y sus principales socios comerciales, Canadá y México.  

noo/an/jvb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR