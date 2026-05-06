El optimismo se apodera de París (+2,94 %)

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París, 6 may (EFE).- El optimismo que reina sobre un posible acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz se trasladó a la Bolsa de París, cuyo selectivo CAC-40 subió un 2,94 % para quedarse al borde de los 8.300 puntos, que llegó a superar a lo largo de la jornada.

La sesión se desarrolló integralmente en el terreno de las ganancias, con algunos picos, para dejar finalmente el indicador de referencia en los 8.299,42 puntos, tras una segunda jornada consecutiva de ganancias.

El volumen de intercambios fue nutrido y superó los 6.100 millones de euros.

El industrial aeronáutico Safran, muy implicado en el sector de la defensa, se colocó al frente del selectivo con una subida del 8,96 %, por delante de la siderúrgica ArcelorMittal, que progresó un 7,95 %, y del grupo hotelero Accor, que se apuntó un 7,68 %.

En el otro extremo se situó la petrolera TotaEnergies, que se desplomó un 3,22 % ante la caída de los precios del crudo.

Le siguieron la tecnológica STMicroelectronics, que bajó un 0,61 %, y la energética Engie, que se dejó un 0,58 %. EFE

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