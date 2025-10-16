El Orense, con sed de Libertadores 2026 en el duelo contra Independiente del Valle

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 16 oct (EFE).- El Orense saldrá este viernes con sed de la próxima Copa Libertadores en el partido de la segunda fecha del hexagonal final de la Liga Pro de Ecuador contra el líder, Independiente del Valle.

Será un partido determinante para el Orense dirigido por el argentino Raúl Antuña, pues una nueva derrota lo alejaría del objetivo, pero no de un billete para la próxima Copa Sudamericana.

Entretanto, el equipo del Valle procurará afianzar la opción de adjudicarse el título de la Liga Pro 2025, tal como lo hizo en el 2021.

Tras la reciente eliminación en cuartos de final de la Copa Ecuador, el Independiente, líder absoluto, con 67 puntos, buscará resarcirse con triunfo sobre Orense para aproximar la obtención del título de manera anticipada.

Entretanto. Liga Deportiva Universitaria de Quito, campeón de 2023 y 2024, recibirá a Barcelona por asegurarse el segundo puesto de la tabla de posiciones, que al final del hexagonal otorgará un billete a la próxima Libertadores.

Si bien, el Barcelona al mando del técnico español Ismael Rescalvo esta segundo, con 54 puntos; Liga, con 52, saldrá de favorito gracias a su mejor momento futbolístico que lo tiene como semifinalista de la actual Libertadores.

Por su parte, Universidad Católica saldrá en un gran momento contra el Libertad, aun disfrutando de su clasificación a semifinales de Copa Ecuador, tras eliminar recientemente al Independiente del Valle.

La Católica, con 50 puntos, estará también a la expectativa del choque entre Liga y Barcelona, en procurará de alcanzar el tercer lugar de la tabla de posiciones.

El otro hexagonal por un billete para la próxima Sudamericana pondrá frente a frente a El Nacional contra Deportivo Cuenca, aunque saldrán con 35 y 46 puntos, respectivamente.

Enfrentará también al segundo de la clasificación, Emelec (45) ante el Aucas (41) y a Macará (41) contra Delfín, que ocupa el último puesto de la tabla de posiciones, con 32 unidades.

Mientras que por el cuadrangular del no descenso a la segunda división de Ecuador 2026 se enfrentarán Técnico Universitario – Vinotinto y Mushuc Runa – Manta.

– Partidos de la segunda fecha del hexagonal final por el título 2025:

– Viernes: Orense-Independiente del Valle y Liga de Quito-Barcelona.

– Domingo: Libertad-Universidad Católica.

– Partidos de la segunda fecha por el hexagonal al billete de la Sudamericana 2026:

– Sábado: Delfín-Macará.

– Domingo: Aucas-Emelec.

– Lunes: El Nacional-Deportivo Cuenca.

– Partidos de la primera fecha del cuadrangular por el no descenso 2026:

– Sábado: Mushuc Runa-Vinotinto.

– Domingo: Manta-Técnico Universitario. EFE

rm/sm/apa