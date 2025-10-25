El Orense vuelve al triunfo y frena a la Católica en la pelea por el título en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 24 oct (EFE).- El Orense se reencontró este viernes con el triunfo al imponerse por 2-1 a la Universidad Católica, a la que frenó en la disputa por el título de la Liga Pro de Ecuador durante la tercera fecha del hexagonal final.

Los atacantes Sergio Vázquez y el argentino Agustín Herrera anotaron los goles del Orense, que acumuló 50 puntos, pero continúa en el último puesto de la tabla de posiciones.

Mientras que el descuento de la Católica lo hizo Emiliano Clavijo, pero su equipo quedó cuarto, con 51 unidades.

La técnica en velocidad de los atacantes del Orense: Vázquez, Bruno Caicedo y Michael Bermúdez, más la efectividad del argentino Herrera, desnudaron en el primer tiempo las falencias defensivas de la Católica.

Caicedo desbordó las ocasiones que quiso por el costado izquierdo de la defensa del visitante, mientras Vázquez transitó permanentemente con balón dominado por el centro y aprovechó la oportunidad que tuvo y anotó para Orense.

Un ataque de Caicedo concluyó en el segundo gol, al proyectar un centro rasante al que llegó oportuno Herrera para empujar el balón al fondo del arco de la Católica, que no encontró fórmulas defensivas para frenar al rival.

El cuadro de Quito retornó con más orden en defensa y velocidad en su propuesta ofensiva, teniendo en los panameños Azarías Londoño y José Fajardo a los mejores intérpretes.

Fajardo bajó un balón dentro del área del Orense y Clavijo anotó el descuento.

La Universidad Católica se quedó desde el minuto 86 sin el defensa Andrés Rodríguez, debido a su expulsión.

La tercera fecha de los hexagonales por el título de 2025 y por un billete para la próxima Copa Sudamericana continuará este sábado cuando se enfrenten Barcelona-Libertad y Deportivo Cuenca-Aucas.

La segunda fecha del cuadrangular por el no descenso para el próximo año comenzará este sábado con el partido entre Mushuc Runa y Manta. EFE

