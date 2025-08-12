The Swiss voice in the world since 1935

El oro en la persecución por equipos masculina también es para Chile

Luque (Paraguay), 12 ago (EFE). – El equipo chileno de persecución por equipos masculina de ciclismo se llevó este martes la medalla de oro en el marco de la cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

Los chilenos marcaron un tiempo al final de sus tres vueltas al velódromo de 3 minutos 00 segundos 676 centésimas, mientras que sus rivales argentinos llegaron a contrameta en 3:05.59 minutos.

Poco antes, México se hizo a la medalla de bronce tras superar a los velocistas venezolanos.

Los mexicanos cronometraron 4:10.729 minutos, mientras sus pares de Venezuela terminaron su presentación con 4:17.383 minutos. EFE

