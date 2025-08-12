El oro en la persecución por equipos masculina también es para Chile
(Amplía con declaraciones del chileno Martín Mancilla)
Luque (Paraguay), 12 ago (EFE). – El equipo chileno de persecución por equipos masculina de ciclismo se llevó este martes la medalla de oro en el marco de la cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.
Los chilenos marcaron un tiempo al final de sus tres vueltas al velódromo de 3 minutos 00 segundos 676 centésimas, mientras que sus rivales argentinos llegaron a contrameta en 3:05.59 minutos.
«Haber ganado fue algo muy bonito, un momento muy especial ya que todos sabemos que es una prueba que consta de mucha dedicación. Así que nos preparamos a la altura y lo dejamos todo», declaró a EFE Martín Mancilla, integrante del equipo chileno.
Poco antes, México se hizo a la medalla de bronce tras superar a los velocistas venezolanos.
Los mexicanos cumplieron su presentación en 4 minutos, 10 segundos y 729 milésimos, mientras los integrantes del equipo venezolano pararon los cronómetros en 4:17.383. EFE
laa/gbf/hbr
(foto)