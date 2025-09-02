El oro marca nuevos máximos históricos por encima de los 3.500 dólares

The Swiss voice in the world since 1935

Madrid, 2 sep (EFECOM).- El precio del oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre económica, ha marcado durante la madrugada de este martes un nuevo máximo histórico, al superar la barrera de los 3.500 dólares por onza.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 3:46 horas (1:46 GMT), el precio del oro ha alcanzado los 3.508,73 dólares, un nuevo récord.

De esta manera, ha revalidado el anterior máximo que alcanzó el pasado 22 de abril, cuando se situó en los 3.500,10 dólares.

Al igual que el oro, otro metal, la plata también cotiza en máximos. En la víspera, la plata superó los 40 dólares por onza por primera vez desde hace catorce años.

A las 7.30 horas de este martes (5.30 GMT), el precio de la plata alcanza los 40,77 dólares por onza.

Los expertos explican que el precio de los metales preciosos se ve impulsado por el aumento de las expectativas de una bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre.

Asimismo, el analista de IG Sergio Ávila explica que la «elevada volatilidad macroeconómica y política» y la debilidad del dólar impulsan al oro.

A este contexto el analista de mercados Adrián Hostaled suma el aumento de la tensión geopolítica provocado por la cumbre en Pekín entre el presidente ruso, Vladímir Putin, su homólogo chino, Xi Jinping, y otros líderes asiáticos que «buscan proliferar un frente común al bloque occidental, factor que se suma al recrudecimiento de la guerra en Ucrania, lo que aleja el escenario de un acuerdo de paz en la región». EFE

