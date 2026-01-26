El oro supera, por primera vez, los 5.000 dólares por onza

1 minuto

Madrid, 26 ene (EFE).- El precio del oro sigue al alza y esta madrugada ha superado, por primera vez, la cota de los 5.000 dólares por onza, según los datos de Bloomberg recogidos por EFE este lunes.

El oro ha alcanzado los 5.089,24 dólares por onza sobre las 4:00 (02.00 GMT) de la madrugada y actualmente, sobre las 7:30 horas (06.30 GMT), se mueve en el entorno de los 5.077 dólares, un 1,77 % más que al cierre del pasado viernes.

La subida del precio del oro ha sido vertiginosa en los últimos dos años, dado que a principios de 2024 este activo cotizaba en apenas 2.000 dólares la onza. EFE

vnz/jmj/lab