El oro supera los 4.500 dólares impulsado por las tasas en EEUU y el riesgo geopolítico en Venezuela

afp_tickers

3 minutos

El precio del oro superó los 4.500 dólares por onza en las operaciones asiáticas de este miércoles, impulsado por la perspectiva de que la Reserva Federal estadounidense continúe recortando las tasas el próximo año y en medio de las tensiones entre Washington y Venezuela.

El metal amarillo, valor refugio por excelencia, escaló hasta los 4.519,78 dólares la onza (31,1 gramos), una marca que prolonga una racha alcista que lo ha visto subir más del 70% desde principios de 2025.

Esta nueva subida se enmarca en una apreciación generalizada de los metales: la plata y el cobre también batieron récords el martes, mientras que el platino registró su nivel más alto desde mayo de 2008.

Según analistas, estos movimientos se explican en parte por el agravamiento de los riesgos geopolíticos entre Washington y Caracas, después de que el presidente Donald Trump afirmara el lunes que sería «inteligente» que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, dejara el poder.

Trump anunció el 16 de diciembre un bloqueo a los «buques petroleros sancionados» que navegan hacia y desde las costas venezolanas, y desplegó desde septiembre buques de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos.

Venezuela, en tanto, denuncia una campaña para derrocar a Maduro y adueñarse de las riquezas del país.

– «Repunte navideño» –

Al mismo tiempo, los mercados parecían dispuestos a entrar en las vacaciones de Navidad con una nota ampliamente positiva, en medio del optimismo para 2026, sobre todo en lo referente a la economía estadounidense, que ha compensado las recientes preocupaciones sobre las valoraciones tecnológicas.

La víspera los operadores de Wall Street impulsaron el S&P 500 a un máximo histórico en respuesta a las cifras que mostraban que la primera economía mundial creció un 4,3% en el tercer trimestre, el ritmo más rápido en dos años y mucho más veloz de lo esperado.

El informe, impulsado por el buen comportamiento del gasto de los consumidores y las empresas, tranquilizó en cierta medida a los inversionistas sobre las perspectivas económicas tras una serie de datos cada vez más débiles sobre el empleo.

Dado que la economía parece estar en mejor forma de lo esperado, los inversores redujeron sus apuestas por otra bajada de los tipos de interés de la Fed el mes que viene.

Y aunque la esperanza de una bajada de las tasas ha sido un factor clave en el reciente repunte del mercado, los analistas afirmaron que el fuerte crecimiento eclipsó cualquier decepción por el hecho de que se mantengan sin cambios por ahora.

«Estamos preparados para un repunte navideño», declaró Kieran Calder, de UBP, a Bloomberg TV. «El mercado está interpretando algunos de los datos de forma bastante positiva».

Los mercados asiáticos oscilaban este miércoles entre ganancias y pérdidas, ya que los operadores redujeron su actividad antes de Navidad.

Tokio, Hong Kong, Seúl, Wellington y Taipéi subieron, mientras que Shanghái, Sídney, Singapur y Yakarta retrocedieron ligeramente.

dan/abs/arm/mvl