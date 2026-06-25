El otro ‘Vini’ del Mundial 2026 también es brasileño y trabaja para Australia

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Carlos Meneses

East Rutherford (EE.UU.), 25 jun (EFE).- Todos conocen a Vinicius Capovilla como ‘Vini’. Es brasileño. No marca goles ni regatea como la estrella de la Canarinha, pero desde hace casi trece años se encarga de alimentar a la selección australiana de fútbol.

El chef de los Socceroos es de São Paulo, aunque se declara «australiano de corazón», y empieza su jornada en este Mundial 2026 antes de que amanezca.

«A las 4:30 de la mañana, con una buena alarma. Intento ducharme, todavía medio dormido, para ver si consigo despertarme un poco», reconoce en una entrevista a la federación australiana.

Antes de ponerse manos a la obra, se toma «el primer expreso». Vini cocina para el combinado oceánico desde el Mundial de Brasil 2014. Una experiencia única que también exige sacrificios.

«La gente siempre me dice: ‘Qué privilegio es estar en una Copa del Mundo, qué bonito es’. Pero los días son largos», puntualiza.

Su objetivo: dar de comer a futbolistas de élite para que rindan «al máximo nivel posible» y, al mismo tiempo, cuidar «su bienestar y su salud».

De incipiente pelo canoso y vestido con su chaquetilla de cocinero negra, Vini tiene una visión más amplia de lo que es un comedor, más allá del lugar donde se sirve el desayuno, el almuerzo y la cena.

«Es el espacio donde pueden centrarse en sí mismos. Recordar su hogar, los momentos compartidos con sus familias. Y ese es el ambiente que intentamos crear», explica.

Misión: mantener la forma física

Cada comida está pensada al milímetro. Como en el terreno de juego, el equilibrio es fundamental. Vini parte de la base de una dieta rica en «carbohidratos, fibra y proteínas», enfocada en mantener su composición corporal.

Su forma de medir el grado de satisfacción de sus comensales es observar cuánto tiempo pasan en el comedor.

«Después de una comida, normalmente los jugadores llegan y, en unos veinte o veinticinco minutos, jugadores y miembros del cuerpo técnico ya han pasado por allí», desvela.

«Últimamente, los jugadores pasan aproximadamente una hora dentro del comedor en cada comida. Para mí, es una gran señal de que estamos haciendo bien nuestro trabajo en ese aspecto. Es como una familia», completa.

Sea por la magia en los fogones de Vini o no, la selección australiana está en fase de crecimiento desde hace algunos años.

Debutó en una Copa del Mundo en Alemania 1974. Toda una rareza porque no volvió a pisar la mayor cita del fútbol mundial hasta 2006, también con Alemania como anfitrión.

Desde entonces no ha faltado ni una sola vez. Su mejor resultado fue alcanzar los octavos de final en Alemania 2006 y Catar 2022.

En Catar pasó a octavos como segunda de grupo, solo por detrás de Francia, tras imponerse a Túnez y Dinamarca. Argentina, a la postre campeona, fue la encargada de detener su camino con los tantos de Lionel Messi y Julián Álvarez (2-1).

En este Mundial 2026, los dirigidos por Tony Popovic ganaron a Turquía (2-0), perdieron contra la anfitriona Estados Unidos (2-0) y se jugarán la clasificación este jueves contra Paraguay en la tercera y última fecha del Grupo D, en Santa Clara (California).

Acabado el servicio del día, la mayor satisfacción de Vini llega cuando un jugador o algún miembro del cuerpo técnico se le acerca y le dice: ‘Vaya, la comida estuvo increíble hoy’.

«Cuando recibes ese tipo de comentarios, sabes que has cumplido tu misión», confiesa.

Es el momento de irse a dormir durante esas cinco horas de sueño antes de volver a empezar. EFE

cms/hbr

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