El púgil puertorriqueño Oscar Collazo ficha con la agencia Rimas Sports de Bad Bunny

San Juan, 31 dic (EFE).- La agencia deportiva global Rimas Sports, de Bad Bunny, anunció este miércoles que firmó un acuerdo de representación con el puertorriqueño Oscar el ‘Pupilo’ Collazo, campeón mundial de peso minimosca.

«Para mí es un gran orgullo ser parte de Rimas Sports y continuar creciendo junto a un equipo que cree en mi visión y en mi futuro. El ‘Jibarito’ de Villalba (centro de Puerto Rico) sigue dejándose sentir en el mundo, y eso me llena de motivación y responsabilidad», aseveró en un comunicado el púgil de 27 años.

Collazo cuenta con un récord profesional de 13-0, incluyendo 10 nocauts, y en noviembre de 2024 unificó los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en su versión Súper y el cinturón de The Ring, logrando una hazaña que no se veía en el boxeo masculino puertorriqueño desde 1999.

«Estoy profundamente agradecido con mi equipo de trabajo, De León Management, Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment y Golden Boy, por llevar mi carrera de la manera correcta y al más alto nivel. Sé que ahora vendrán grandes oportunidades y estoy convencido de que el 2026 será nuestro año. Vamos a seguir trabajando para hacer historia y representar a Puerto Rico con orgullo», añadió el boxeador.

Su última pelea, que tuvo lugar en septiembre, fue estelar de DAZN, en la que derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto al filipino Jayson Vayson, logrando su victoria número 13, décima por la vía rápida.

Para Alejandro Padrón, director de Rimas Sports, Collazo «no solo es un talento extraordinario en el ring, sino también un ejemplo de disciplina, determinación y compromiso con la excelencia».

«En Rimas Sports estamos emocionados de acompañarlo en esta etapa de su carrera, expandiendo su impacto a nivel global mientras mantiene su identidad y orgullo puertorriqueño. Creemos que juntos podemos llevar su marca y legado a nuevas alturas», enfatizó Padrón.

El boxeador también tiene cinco títulos nacionales, una medalla de bronce en los Campeonatos Panamericanos de boxeo en 2017 y una de oro en los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima. EFE

