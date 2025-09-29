El Pabellón de España en la Expo de Osaka alcanza los 3 millones de visitantes

2 minutos

Tokio, 29 sep (EFE).- El Pabellón de España en la Expo de Osaka ha alcanzado los tres millones de visitantes, informaron este lunes sus responsables, cuando restan dos semanas para la clausura del evento internacional.

La meta fue superada el 20 de septiembre e inmortalizada con una fotografía conmemorativa de un grupo de amigos llegados de Tokio con tocados de la popular mascota de la Expo, Myaku-Muyaku, y acompañados de la comisaria general adjunta del pabellón español, Paula Isabel Roure, e Iber de Vicente, de Acción Cultural Española.

El hito se alcanzó coincidiendo con la celebración de la Semana de Galicia en el evento cultural y el momento quedó retratado mientras actuaba de fondo un grupo de la Fundación Banda de Gaitas de la provincia de Pontevedra.

El pabellón español de la Expo de Osaka abarca una parcela de 3.500 metros cuadrados y se ubica en la zona norte del Grand Ring (Gran Anillo), una enorme estructura de madera que rodea la zona principal del recinto del evento, que se está desarrollando en una isla artificial de la bahía de la tercera mayor ciudad de Japón.

Inspirado en el Sol y el mar y con un recorrido estructurado alrededor de la corriente de Kuroshio, que estableció un canal de enriquecimiento cultural y comercial entre Asia y Europa, el pabellón español se sitúa entre los más populares de la Expo.

La Expo de Osaka fue inaugurada el pasado 13 de abril y se prolongará hasta el 13 de octubre. Más de 22,21 millones de personas la había visitado hasta este pasado domingo, informaron hoy los organizadores, superando la cifra registrada en la Expo de Aichi 2005 y de camino a poder superar la veda de los 25 millones.

Los organizadores aspiraban a atraer a unos 28 millones de visitantes durante los seis meses de duración de la feria. EFE

