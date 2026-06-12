El Pachuca firma por dos años a Rodolfo Pizarro

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Pachuca (México), 12 jun (EFE).- El Pachuca mexicano anunció este viernes la contratación Rodolfo Pizarro, ex seleccionado nacional, por los próximos dos años.

Pizarro es un talentoso centrocampista que surgió en 2012 de la cantera de los ‘Tuzos’, equipo al que ayudó a obtener un título de liga y que gracias a su desempeño lo proyectó a la selección mexicana de fútbol.

Con el Tri estuvo en los Juegos Olímpicos del 2016 y en tres ediciones de la Copa Oro, en las que fue campeón en 2019 y subcampeón en el 2021.

Luego de su destacado paso por el Pachuca, Pizarro pasó al Guadalajara, en el que fue una de las figuras que contribuyeron para ganar un título de liga, uno de copa y una Copa de Campeones de Concacaf.

Su calidad lo llevó a ser firmado por el Monterrey, uno de los equipos con mayor poder económico en la liga local.

Mantuvo su alto nivel con Rayados, a los que sumó para llevar a sus vitrinas un campeonato de liga y una Copa de Campeones de Concacaf.

A partir de entonces empezó un peregrinar que lo llevó a firmar con el Inter Miami de la MLS, con el que permaneció entre 2020 y 2021.

Para la temporada 2023-2024 dio el salto al fútbol europeo con el AEK Atenas, equipo el en que no tuvo continuidad.

Su largo periodo de inactividad le hizo regresar al fútbol mexicano al hoy desaparecido Mazatlán en 2025, con el que tampoco tuvo mucha participación.

En su más reciente actuación con el Juárez, Pizarro dio algunos destellos de la calidad que lo proyectó a la selección mexicana, lo que le permitió regresar al equipo que lo llevó al profesionalismo.

El jugador formará parte del nuevo proyecto del entrenador Benjamín Mora, quien llegó en sustitución del argentino Esteban Solari, quien hace unas semanas dejó al equipo. EFE

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