El paciente con ébola ingresado en Alemania se encuentra débil pero no en estado crítico

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Berlín, 22 may (EFE).- El médico estadounidense contagiado con el virus del Ébola en la República Democrática del Congo (RDC) e ingresado desde el miércoles pasado en Berlín en uno de los centros del hospital universitario de la Charité está débil, pero no se encuentra en estado crítico, informó este viernes esta clínica en un primer parte médico oficial.

«En el paciente se detectó de forma inequívoca el virus Bundibugyo, una cepa del virus del Ébola, mediante una prueba de PCR. Presenta síntomas claros y se encuentra muy débil, pero por el momento no está en estado crítico y no requiere medidas de cuidados intensivos ni procedimientos de sustitución de órganos», precisó la Charité en un comunicado.

No obstante, dado que la evolución de la enfermedad puede cambiar, se le sigue vigilando y tratando de cerca, agrega el centro.

El paciente se encuentra ingresado en la zona de alta seguridad de la unidad de aislamiento especial.

La esposa y los cuatro hijos del paciente, clasificados como contactos de alto riesgo, no presentan síntomas en estos momentos y se encuentran en cuarentena en una zona separada de esta misma unidad.

En una primera prueba de PCR no se detectó una infección por el virus del Ébola.

Aunque no pueden acceder a la zona en la que se encuentra el paciente infectado, sí que pueden verle a través de un cristal y hablar mediante un intercomunicador, señaló el comunicado.

El médico estadounidense infectado con el virus del Ébola fue ingresado en la Charité el miércoles pasado en una unidad especial de aislamiento y, un día más tarde, llegaron su esposa y sus cuatro hijos, para quienes las autoridades ordenaron una cuarentena obligatoria. EFE

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