El padre de una víctima de feminicidio, director ‘por un día’ de diario italiano La Stampa

Roma, 25 nov (EFE).- El periódico italiano ‘La Stampa’ ha nombrado este martes director ‘por un día’ a Gino Cecchettin, padre de una joven asesinada por su exnovio en 2023, y ha aprovechado para instar a los hombres a cambiar su actitud con las mujeres en un editorial.

La iniciativa del diario turinés, uno de los más importantes de Italia, se enmarca en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Giulia Cecchettin fue asesinada el 11 de noviembre de 2023 por su exnovio, Filippo Turetta, un crimen que suscitó una enorme indignación en Italia y por el que el agresor ha sido recientemente condenado a cadena perpetua.

Un año después, el padre, convertido en una voz contra los feminicidios, creó en la Cámara de los Diputados la Fundación Giulia Cecchettin, dedicada a la memoria de su hija y a promover la batalla contra la violencia machista.

Este martes, Gino Cecchettin se ha puesto simbólicamente al frente del periódico italiano, visitando su redacción y reuniéndose con su dirección.

Asimismo ha publicado un editorial en el que narra su experiencia tras el asesinato de su hija y el modo en que ha ido cambiando en su visión de las mujeres con el paso de los años, reconociendo que «el modelo del macho alfa es difícil» de dejar atrás.

«Hoy me dirijo a los hombres que tienen dificultades, que tienen miedo de cambiar, que piensan que dejar de lado el orgullo significa perder terreno. No es así. Cambiar no quita fuerza: la libera», sostiene. EFE

