El panameño Allen Córdoba lidera al campeón Diablos, que se pone 2-0 en la final

Ciudad de México, 11 sep (EFE).- El panameño Allen Córdoba encabezó este jueves la victoria de los campeones Diablos Rojos de 12-1 sobre los Charros de Jalisco, con la que los escarlatas tomaron ventaja de 2-0 en la final de la Liga de Mexicana de Béisbol (LMB).

Con un ataque de 19 imparables, los Pingos, de la mano de Córdoba, volvieron a dominar a unos Charros, que fallaron en el pitcheo, luego de perder el miércoles pasado por 8-4 el primer juego de la serie.

Córdoba se fue de 5-4, con un jonrón y cuatro carreras producidas.

Los Rojos tomaron ventaja en la tercera baja, luego de que el dominicano Robinson Canó pegó un doblete al jardín derecho con el que Córdoba anotó el 1-0.

En el cuarto episodio, Jalisco igualó el marcador, con un sencillo del estadounidense Donny Sands, que hizo anotó a Mateo Gil para el 1-1.

Córdoba bateó su cuadrangular en la quinta, con un batazo entre los jardines izquierdo y central, para el 2-1.

En la séptima, los Diablos lograron un ‘rally’ de cuatro anotaciones, con un doblete del estadounidense Río Ruiz, sencillo del venezolano Carlos Pérez y otro doblete de Juan Carlos Gamboa, que dejaron a los Pingos con ventaja de 6-1.

En la octava, los Rojos volvieron a hacer un ‘rally’. Empezó con sencillos de Pérez y Gamboa, y triplete de Córdoba, para poner el 12-1 definitivo.

La serie se reanudará este sábado, con el primero de hasta tres partidos en los Charros. La serie terminará cuando alguna de las dos novenas sumen cuatro victorias.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Charros 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 0

Diablos Rojos 0 0 1 0 1 0 4 6 x 12 19 0

Ganó: Justin Courtney (1-0)

Perdió: Zac Grotz (2-2)

Jonrón: Charros: Allen Córdoba.EFE

rcg/og

