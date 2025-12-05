El panameño Chamar Chambers se adjudica el oro en los 800 metros de los Bolivarianos

Lima, 4 dic (EFE).- El atleta panameño Chamar Chambers se adjudicó este jueves la medalla de oro en la prueba de los 800 metros de los Juegos Bolivarianos, lo que supone la séptima medalla de oro de la delegación panameña en esta cita deportiva.

Chambers fue el primero en completar las dos vueltas a la pista olímpica del estadio de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima en 1 minuto, 46 segundos y 95 centésimas.

Con la medalla de plata se quedó el venezolano José Antonio Maita, segundo con un tiempo de 1 minuto, 47 segundo y 45 centésimas; mientras que el bronce fue para el chileno Rafael Muñoz, tercero con 1 minuto, 47 segundos y 56 centésimas.

Hasta este jueves, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 294 metales, de los cuales 119 son oros; le sigue Venezuela con 251 medallas, de ellas 87 oros; y Perú, con 205 preseas, entre ellas 59 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028. EFE

