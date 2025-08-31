The Swiss voice in the world since 1935

El panameño Ismael Díaz marca doblete en la goleada del León sobre el Querétaro

León (México), 30 ago (EFE).- El panameño Ismael Díaz anotó este sábado un doblete para guiar la goleada del León por 3-0 sobre los Gallos Blancos del Querétaro, en la continuación de la séptima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Fernando Beltrán fue el otro anotador del equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, que subió del noveno al octavo lugar al llegar a 10 puntos y afianzarse en la zona de repesca.

Díaz, convocado por su país para los primeros partidos de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf la próxima semana, llegó a cuatro anotaciones en el campeonato, a dos de igualar al brasileño Joao Pedro, del San Luis, máximo goleador.

El guardameta Oscar García fue la figura del León en la primera parte al atajar disparos del argentino Lucas Rodríguez, al minuto 26; del paraguayo Rodrigo Bogarín, al 30; Ángel Zapata, al 31, y de Juan Robles, al 36.

A pesar de su dominio en el partido, el León del mundialista colombiano James Rodríguez, quien disputó 72 minutos del partido, se adelantó en el marcador en su primer tiro a puerta, uno de zurda desde fuera del área de Beltrán para el 45+1 que significó el 1-0.

Tras ello, Zapata fue expulsado al 45+2 y los Gallos se condenaron a sufrir la goleada.

Al 54, Díaz marcó su primera diana con un remate raso de larga distancia que entró por el poste derecho del portero José Hernández, para el 2-0, y el panameño concretó su primer doblete en México al 73, al aprovechar un rebote generado por el arquero para el 3-0 final.

Al 83, el Querétaro sufrió su segunda expulsión, la de Jesús Hernández al 83.

La séptima fecha continuará más tarde con las visitas de los Tigres UANL al Santos Laguna, del Cruz Azul a las Chivas del Guadalajara y de los Tuzos del Pachuca al América.

Los partidos comenzaron el viernes pasado con los triunfos del Juárez FC por 1-0 al Mazaltán FC, del campeón Toluca por 1-3 al San Luis y de los líderes Rayados del Monterrey por 2-4 al Puebla.

La jornada concluirá este domingo con los duelos Pumas UNAM-Atlas y Tijuana-Necaxa. EFE

