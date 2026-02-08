El panameño Jorge Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz rompen récord en Maratón CAF

2 minutos

Caracas, 8 feb (EFE).- El panameño Jorge Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz rompieron el récord en la distancia de 42k con un tiempo de 2:15:11 y 2:33:55, respectivamente, en el Maratón que organiza en Caracas el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), cuya décima edición se realizó este domingo.

Castelblanco, quien participó por tercera vez en un Maratón CAF, reconoció que la «topografía fue durísima» y que hay que estar «bien preparado para encarar este circuito», en declaraciones a la prensa.

Además, subrayó la exigencia que tienen los atletas, quienes se «sacrifican en la preparación» y muchas veces se alejan de sus familias para lograr buenos resultados.

Por su parte, Ortiz -quien participó en los Juegos Olímpicos París 2024- declaró que es la primera vez que viaja a Venezuela y se sintió feliz por el resultado obtenido, a pesar de reconocer que fue un «recorrido exigente».

«Gracias al apoyo de las personas que estuvieron en cada kilómetro alentándonos. Esa buena vibra a nosotros nos llena bastante porque hay partes en las que el cuerpo no da, pero la gente te alienta, te da agua, te da ánimos», reconoció Ortiz, en un transmisión del canal de CAF en YouTube.

Los ganadores de los 21k fueron los venezolanos José Daniel González (1:06:35) y Edymar Brea (1:15:54).

En la categoría movilidad reducida, de 42k, el venezolano Juan Valladares y la mexicana Yeni Hernández rompieron récord con un tiempo 1:45:39 y 2:30:13, respectivamente.

En la media distancia, en la misma categoría, la venezolana Mariberlina Pereira y el costarricense Lawrence Molina ganaron en la distancia 21k, con un tiempo 1:54:43 y 52:19, respectivamente.

El maratón comenzó cerca de las 6.00 hora local (10.00 GMT) en el parque Los Caobos, en el oeste de Caracas, y abarcó gran parte de la capital.

En partes de la ciudad, varias personas exhibieron carteles para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela, que son 687, según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno asegura que no hay personas arrestadas por estos motivos.

Este año, según la CAF, participaron en las distintas modalidades y categorías 10.000 corredores de 25 países, entre ellos, atletas de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.EFE

rbc/og

(foto)(vídeo)