El panameño José Luis ‘Puma’ Rodríguez sueña con su revancha goleadora en el Mundial 2026

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Redacción Deportes, 12 jun (EFE).- El centrocampista panameño José Luis «Puma» Rodríguez dijo este viernes que sueña con estrenarse como goleador en una Copa del Mundo, una cuenta pendiente que arrastra desde Rusia 2018 cuando una acción que él considera propia acabó siendo registrada por la FIFA como autogol.

«Ayer soñé que marcaba un gol», reveló Rodríguez durante una rueda de prensa previa al entrenamiento de la selección de Panamá, que continúa afinando detalles para su debut ante Ghana el 17 de junio.

El futbolista del Juárez mexicano recordó el episodio vivido en el partido contra Túnez en Rusia 2018, cuando un disparo suyo acabó en el fondo de la red, aunque posteriormente la FIFA declaró la anotación como un autogol.

«Sí, me quedó la espinita, y aunque la FIFA quiera decir que no, para mí sí fue gol mío. Entonces sí, (de marcar gol) ya tengo la celebración a punto y todo, si Dios me lo permite», comentó el extremo izquierdo de 27 años.

Rodríguez destacó además el ambiente positivo que se vive dentro del grupo y la responsabilidad que supone representar a Panamá en su segunda participación mundialista.

Preguntado por las claves para competir al más alto nivel en el torneo, el jugador nacido en el histórico barrio de El Chorrillo de la capital panameña enfatizó que pasa por «ser un equipo compacto, tratar de mantener el cero en la espalda, que al final es lo que te hace ganar partidos, y sobre todo en ataque ser contundentes».

El conocido como ‘Puma’, es uno de los siete futbolistas que repiten de la histórica plantilla que disputó el Mundial de Rusia 2018, junto a Fidel Escobar, Michael Amir Murillo, Aníbal Godoy, Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y Eric Davis.

Sobre las diferencias entre aquella experiencia y la actual, Rodríguez destacó la madurez adquirida a lo largo de los años.

«Obviamente ha cambiado mucho. En ese momento era solo un niño, aún no había ni jugado en primera división. Hoy en día, ya con nueve años de experiencia en la selección, con recorrido de muchos años en Europa y ahora aquí en México, la verdad ya soy un jugador más experimentado», afirmó.

Panamá, por primera vez con plantilla completa

La selección dirigida por Thomas Christiansen completó una nueva jornada de preparación, por primera vez con 28 jugadores.

Entre las novedades de la práctica destacó la reincorporación del guardameta Luis Mejía a los trabajos específicos junto al resto de porteros bajo la supervisión del preparador Donaldo González.

Por su parte, el centrocampista Adalberto Carrasquilla continuó con su proceso de recuperación mediante entrenamientos alrededor del terreno de juego.

En el césped, Christiansen centró la sesión en aspectos tácticos, trabajando movimientos y conceptos que pretende implementar en el estreno mundialista ante Ghana, en un entrenamiento diseñado para ensayar diferentes variantes estratégicas de cara al compromiso correspondiente al Grupo L.EFE

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