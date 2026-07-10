The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El panameño Rodríguez cambia al Sporting San Miguelito por Barcelona

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 9 jul (EFE).- El delantero Tomás Rodríguez, de reciente participación con la selección de Panamá en el Mundial de Norteamérica, ha cambiado al Sporting San Miguelito por el Barcelona, con el que ha firmado por las próximas tres temporadas.

Después de militar en San Miguelito, propietario de sus derechos deportivos, el delantero de 27 años fue cedido en diciembre de 2023 al Monagas venezolano, donde en 2024 terminó como máximo goleador de la liga de ese país con 16 tantos y también de la Copa Venezuela, con seis.

«Además, formó parte de Deportivo Saprissa, uno de los clubes más importantes de Costa Rica, con el que fue finalista del último torneo costarricense y campeón del Torneo de Copa», añadió el club.

Rodríguez también jugó fue seleccionado de Panamá en las categorías Sub-20 y Sub-22.

El delantero se unirá en Barcelona al goleador argentino Darío Benedetto para afrontar la Liga Pro ecuatoriana, en la que el conjunto guayaquileño ocupa el segundo puesto con 29 puntos, a once del líder, Independiente del Valle, y los octavos de final de la Copa Ecuador, bajo la dirección técnica del venezolano César Farías. EFE

rm/cbs/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR