El Panteón de Roma sube su tarifa en el marco de sus políticas de gestión del sobreturismo

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Roma, 1 jul (EFE).- La entrada general para visitar el Panteón de Roma se encareció dos euros desde este miércoles, hasta los 7 euros, en el marco de las políticas de la capital italiana para gestionar el impacto del incremento del turismo de masas.

La subida de precio en uno de los monumentos más visitados de Italia responde a la aplicación de la convención bilateral firmada el pasado 10 de abril entre el Ministerio de Cultura y la Diócesis de Roma.

Esta actualización de tarifas en el Panteón ahonda en la estrategia de la capital italiana para regular el turismo de masas y recaudar fondos para el mantenimiento del patrimonio, una tendencia que el pasado mes de febrero llevó también al Ayuntamiento de Roma a implantar, por primera vez, una entrada de pago de 2 euros para acceder a la zona baja de la emblemática Fontana di Trevi.

Como en ese caso, los residentes en la ciudad están exentos del pago para visitar el Panteón.

Pese al incremento de la tarifa general, el Ministerio de Cultura recordó que se mantienen las reducciones y gratuidades vigentes: la tarifa para los ciudadanos de la Unión Europea de entre 18 y 25 años será de 2 euros.

Asimismo, el acceso seguirá siendo gratuito para los menores de 18 años, las personas con discapacidad y los guías turísticos en el ejercicio de sus funciones, además de mantenerse la apertura gratuita al público general el primer domingo de cada mes.

Al tratarse de una iglesia católica, la basílica de Santa María de los Mártires, la entrada será también gratuita para los estudiosos y para los fieles que accedan exclusivamente por motivos de culto, como asistir a misa o rezar.

El Panteón dejó de ser gratuito en julio de 2023 y cuenta con sistemas de acceso mediante pago digital, incluidos códigos QR para teléfonos móviles.

Prácticamente intacto a pesar de sus dos milenios de historia, es fruto de una remodelación que el emperador Adriano realizó entre los años 118 y 125 de un templo dedicado a los dioses erigido por el general Marco Agripa entre el 25 y 27 a.C.

En el año 608 el papa Bonifacio IV hizo de este edificio un templo cristiano después de depositar en su interior los restos de numerosos mártires. EFE

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