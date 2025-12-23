El papa, «muy decepcionado» por la ley sobre el suicidio asistido en Illinois (EE.UU.)

2 minutos

Roma, 23 dic (EFE).- El papa León XIV dijo este martes que está «muy decepcionado» por la firma por parte del gobernador del estado de Illinois, JB Pritzker, del proyecto de ley que permite a algunos adultos con enfermedades terminales el suicidio con ayuda médica.

El papa, estadounidense y precisamente de Chicago, en Illinois, explicó que en su reunión reciente con Pritzker ya se habló de ello. «Fuimos muy claros sobre la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, desde el principio hasta el final», dijo el papa a los medios al salir de su residencia de Castel Gandolfo.

«Y, lamentablemente, por diferentes razones, decidió firmar ese proyecto de ley. Estoy muy decepcionado por ello. Invitaría a todas las personas, especialmente en estas fiestas navideñas, a reflexionar sobre la naturaleza de la vida humana, la bondad de la vida humana», añadió.

Y agregó: «Dios se hizo humano como nosotros para mostrarnos lo que significa realmente amar la vida humana. Y espero y rezo para que el respeto por la vida vuelva a crecer en todos los momentos de la existencia humana, desde la concepción hasta la muerte natural».

El Proyecto de Ley de Ayuda Médica y Morir, entrará en vigor el 12 de septiembre próximo en Illinois y permite a los adultos con enfermedades terminales, con un pronóstico vital de un máximo de seis meses, la opción de solicitar a su médico una receta que pueden ingerir ellos mismos para morir en sus propios términos.

La norma es también en ese estado como la ‘Ley de Deb’ en honor a la residente de Illinois Deb Robertson, quien vive con una rara enfermedad. EFE

ccg/rcf