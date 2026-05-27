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El papa, preocupado por la intensificación de la guerra en Ucrania

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Ciudad del Vaticano, 27 may (EFE).- El papa León XIV expresó su preocupación «por la guerra en Ucrania, que estos días está experimentando una fuerte intensificación», en un llamamiento al final de la audiencia general celebrada este miércoles en la plaza de San Pedro.

«Deseo expresar mi solidaridad con quienes sufren a causa de los recientes ataques, perpetrados también contra la población civil», dijo el papa en referencia a los últimos ataques rusos.

«La guerra no resuelve los problemas, sino que los agrava. No genera seguridad, sino que multiplica el sufrimiento y el odio. Donde caen misiles y drones, caen también las esperanzas, se destruyen hogares y lugares de oración, se quiebran vidas inocentes», agregó el pontífice, que este miércoles recibió también en audiencia privada al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Después, el papa encomendó su protección a la Virgen, reina de la Paz de «todos los pueblos heridos por la guerra». EFE

ccg/llb

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