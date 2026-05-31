El papa: «Las polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen al mundo destrucción»

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Roma, 31 may (EFE).- El papa León XIV afirmó este domingo que «las divisiones, las polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen al mundo destrucción, tristeza y aridez», durante el rezo del ángelus dominical celebrado en la plaza de San Pedro.

En su mensaje, el papa explicó que «la vida de Dios es maravillosa y cautivadora, da paz a nuestro corazón, a menudo tan inquieto, y nos permite encontrarnos como hermanos y hermanas en la alegría del Espíritu».

Afirmó que «la Trinidad nos hace amar todo y a todos; descubrimos que cada criatura está hecha para la comunión, la relación, el encuentro» pero que, por contraste, «comprendemos por qué las divisiones, las polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen al mundo destrucción, tristeza y aridez».

Agregó que «quien no acoge a este Espíritu envejece pronto, sumido en la queja; se encuentra solo, nunca tiene el ánimo festivo» y recordó las palabras de san Pablo en sus cartas a los corintios: «Por lo demás, hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz». EFE

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