El papa a los Legionarios de Cristo: la vida religiosa debe respetar dignidad y libertad

Roma, 19 feb (EFE).- El papa León XIV dijo este jueves a los Legionarios de Cristo, a quienes recibió mientras celebran su Capítulo General, que la vida religiosa debe evitar «toda forma de control que no respete la dignidad y la libertad de las personas».

En su discurso, el papa afirmó que este momento del Capítulo General sirve de ocasión para que sus miembros «se reconozcan herederos de un carisma que, a través de diversos caminos y expresiones históricas —a veces dolorosas y no exentas de crisis— ha dado origen a la congregación de los Legionarios de Cristo, unida por una misma raíz espiritual y por una pasión apostólica común».

León XIV recordó que «la autoridad en la vida religiosa está también al servicio de la animación de la vida común, centrándola en Cristo y orientándola hacia la plenitud de la vida en Él, evitando toda forma de control que no respete la dignidad y la libertad de las personas».

También instó «a fortalecer un estilo de gobierno caracterizado por la escucha mutua, la corresponsabilidad, la transparencia, la cercanía fraterna y el discernimiento comunitario».

«Un buen gobierno, en lugar de concentrarlo todo en sí mismo, fomenta la subsidiariedad y la participación responsable de todos los miembros de la comunidad», agregó.

También les exhortó a que «no sigan intereses particulares o regionales, ni busquen meras soluciones organizativas, sino ante todo la voluntad de Dios para su familia religiosa y para la misión que la Iglesia les ha confiado».

Los Legionarios de Cristo comenzaron un proceso de regeneración en 2014 después del escándalo protagonizado por el fundador, el mexicano Marcial Maciel, quien murió en 2008, y del que se comprobó que cometió abusos sexuales contra seminaristas, tuvo varios hijos con diferentes mujeres y era consumidor habitual de drogas.

Los Legionarios tuvieron que redactar una nueva constitución que fue aprobada por la Santa Sede en 2014.

Benedicto XVI condenó en 2006 a Maciel (1920-2008) por sus «gravísimos e inmorales» comportamientos y ordenó una inspección en 2010 tras la que se sugirió una profunda revisión de la congregación. EFE

