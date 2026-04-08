El papa acoge con satisfacción y esperanza el anuncio de la tregua en la guerra de Irán

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Ciudad del Vaticano, 8 abr (EFE).- El papa acogió este miércoles con «satisfacción» y «esperanza» el anunció de tregua de dos semanas en el conflicto en Irán y observó que «sólo con las negociaciones se puede poner fin a la guerra», en un mensaje al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

«En estas últimas horas de gran tensión en Oriente Medio y en todo el mundo, acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas», dijo.

Y afirmó que «sólo mediante el retorno a la negociación se puede llegar al fin de la guerra».

«Os exhorto a acompañar este tiempo de delicado trabajo diplomático con la oración, deseando que la disposición al diálogo pueda convertirse en el instrumento para resolver las demás situaciones de conflicto en el mundo», agregó.

El pontífice estadounidense renovó también su invitación a los fieles a unirse a la vigilia de oración por la paz que convocó para el sábado 11 de abril.

León XIV calificó el martes de inaceptable la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán.

» Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro», dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

Algunas horas después, Trump anunció un cese temporal de hostilidades de dos semanas con Irán, durante las cuales ambas partes negociarán en Pakistán un posible acuerdo de paz basado en una propuesta de diez puntos presentada por Teherán. EFE

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