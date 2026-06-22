El papa advierte a los jóvenes de la adicción al teléfono móvil y pide que pongan límites

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Ciudad del Vaticano, 22 jun (EFE).- El papa León XIV advirtió a los jóvenes del peligro de la adicción en el uso del teléfono y de las aplicaciones y los pidió que pongan límites a su uso, al saludar a los chicos y chicas que participan en los campamentos de verano que organiza el Vaticano.

Existe, dijo, «una especie de adicción que, a propósito, las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles ponen en nuestros programas. Intentan hacernos dependientes de esta tecnología».

Por ello, el papa aconsejó a los jóvenes «establecer límites» y decir: «Después de cierta hora, no miraré más mi teléfono», «En ciertos momentos, hablaré con mi familia en su lugar; intentamos pasar tiempo juntos».

«Hay que buscar a Dios en la oración, buscar a Dios juntos, en la familia, vivir un poco más libremente de esta dependencia de la tecnología», les dijo.

También indicó que «la tecnología puede ser muy buena y la necesitamos para muchas cosas, pero cuando estamos juntos, no es necesario tener un teléfono móvil, un celular o una tableta en nuestras manos todo el tiempo».

«Es muy importante formar amistades, reunirnos, jugar juntos, tal vez incluso estudiar juntos como personas, no como computadoras o máquinas, como tecno-robots. Somos seres humanos, personas, y el contacto con los demás es muy importante», señaló a los niños y niñas reunidos en el Aula Pablo VI.

Los niños le preguntaron si podía «revelar un secreto sobre sus viajes» y el papa explicó que cuando viajaba a veces usaba el GPS pero le llevó por el camino equivocado. «Me quedé atascado y no pude llegar a mi destino».

«Por eso digo que es importante no depender demasiado de la tecnología. Es mucho mejor aprender a pensar por nosotros mismos , tener la capacidad crítica de saber hacia dónde vamos en la vida, en los viajes, en lo que sea. ¡Estudia bien, usa la capacidad que Dios nos ha dado! ¡No necesito un celular si mi cerebro funciona!», agregó. EFE

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