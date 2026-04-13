El papa afirma desde Argelia que «Dios desea la paz para cada país»

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Argel, 13 abr (EFE).- El papa León XIV expresó este lunes que «Dios desea la paz para cada país» y afirmó que «mientras los conflictos se multiplican continuamente en todo el mundo, no se puede añadir resentimiento al resentimiento, de generación en generación».

Esta fue su reflexión al visitar el monumento de los Mártires (Maqam Echahid) de la capital argelina, a donde llegó este lunes en la primera etapa de su visita internacional.

Ante los varios miles de personas que se congregaron a los pies del imponente monumento, construido para conmemorar los 20 años de la independencia de Francia, el papa recordó que «Dios desea la paz para cada país; una paz que no es sólo ausencia de conflicto, sino expresión de justicia y de dignidad».

«Esta paz, que permite enfrentar el futuro con ánimo conciliado, es posible solamente con el perdón. La lucha verdadera por la liberación será ganada definitivamente sólo cuando la paz se haya conquistado finalmente en los corazones», agregó.

León XIV afirmó que sabe que es difícil perdonar, pero «mientras los conflictos se multiplican continuamente en todo el mundo, no se puede añadir resentimiento al resentimiento, de generación en generación».

El papa estadounidense deseó que Argelia «continúe ofreciendo una contribución de estabilidad y diálogo en la comunidad de las naciones y en las costas del Mediterráneo».

El pontífice concluyó su visita citando la oración de las bienaventuranzas y se trasladó al palacio presidencial para la visita de cortesía al presidente del país, Abdelmadjid Tebboune. EFE

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