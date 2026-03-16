El papa afirma que escuchar a las víctimas es esencial para la prevención de los abusos

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Ciudad del Vaticano, 16 mar (EFE).- El papa León XIV afirmó que en la prevención de los abusos por parte de miembros de la Iglesia es esencial escuchar «las experiencias de las víctimas y de los sobrevivientes», en su discurso de este lunes a la Comisión vaticana para la Protección de los Menores.

«La misión de ustedes es ayudar a garantizar que se prevenga el abuso. Sin embargo, la prevención nunca es solamente un conjunto de protocolos o procedimientos (…) Por lo tanto, exige un proceso de conversión en el que los sufrimientos de los demás sean escuchados y nos muevan a actuar», indicó el papa.

Y agregó que en este sentido, «las experiencias de las víctimas y de los sobrevivientes son puntos de referencia esenciales. Aunque ciertamente son dolorosas y difíciles de escuchar, estas experiencias sacan poderosamente a la luz la verdad y nos enseñan humildad mientras nos esforzamos por ayudar a las víctimas y a los sobrevivientes».

Valoró el informe anual que presenta este organismo que instituyó Francisco e indicó la necesidad de no caer en «la improvisación y la superficialidad a la hora de abordar la prevención del abuso».

También pidió seguir estudiando «el concepto de vulnerabilidad en relación con el abuso y la prevención del abuso de menores facilitado por la tecnología en el espacio digital» porque «ayudan a la Iglesia a afrontar con valentía los retos de la protección y a responder con claridad pastoral y renovación estructural».

Y aseguró que los esfuerzos de esta comisión «no es simplemente el establecimiento de un proceso formal, sino un signo de comunión y responsabilidad compartida». EFE

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