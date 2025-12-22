El papa afirma que los abusos «llenan de vergüenza» a la Iglesia y pide mayor formación

The Swiss voice in the world since 1935
Ciudad del Vaticano, 22 dic (EFE).- El papa León XVI aseguró que los abusos por parte del clero «llenan de vergüenza y llaman a la humildad» y pidió mayor formación para los sacerdotes, en una carta apostólica publicada este lunes.

Con motivo del 60 aniversario de los decretos Optatam totius y Presbyterorum ordinis, el pontífice estadounidense publicó una carta dirigida a los sacerdotes.

«En estas últimas décadas, la crisis de confianza en la Iglesia provocada por los abusos cometidos por miembros del clero —que nos llenan de vergüenza y nos llaman a la humildad— nos ha hecho aún más conscientes de la urgencia de una formación integral que asegure el crecimiento y la madurez humana de los candidatos al presbiterado, junto con una rica y sólida vida espiritual», se lee en el documento.

Por ello, asegura, «el seminario, sea cual sea su modalidad, debe ser una escuela de los afectos […], necesitamos aprender a amar y a hacerlo como Jesús».

«Sólo presbíteros y consagrados humanamente maduros y espiritualmente sólidos, es decir, personas en las que la dimensión humana y la espiritual están bien integradas y que, por ello, son capaces de relaciones auténticas con todos, pueden asumir el compromiso del celibato y anunciar de modo creíble el Evangelio del Resucitado», escribe el pontífice.

León XIV también insta a los sacerdotes a huir «de todo personalismo y de toda celebración de uno mismo, a pesar de la exposición pública a la que a veces obliga el cargo».

Y al respecto aconseja: «La exposición mediática, el uso de las redes sociales y de todos los instrumentos disponibles hoy en día debe evaluarse siempre con sabiduría, tomando como paradigma del discernimiento el del servicio a la evangelización». «Todo me está permitido, pero no todo es conveniente», agrega.

Añade Robert Prevost que «en cualquier situación, los presbíteros están llamados a dar una respuesta eficaz, mediante el testimonio de una vida sobria y casta, al gran anhelo de relaciones auténticas y sinceras que se encuentra en la sociedad contemporánea, dando testimonio de una Iglesia que sea ser fermento eficaz de los vínculos, las relaciones y la fraternidad de la familia humana». EFE

